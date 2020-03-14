Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит дополнительные рейсы до закрытия границы, чтобы вернуть граждан из других стран. Усиленный режим работы продлится 15 и 16 марта.

Как говорится в заявлении компании, чартерные рейсы после 16 марта будут осуществляться только на возвращение в Украину.

"Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами МАУ, которые будут выполняться до конца суток 16 марта. Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительные регулярные рейсы для вывоза граждан Украины. …Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновку салона в полный эконом-класс", - говорится в сообщении.

При этом украинцам, которые не успеют вернуться в страну до закрытия границы, придется обращаться в консульства Украины на территории стран, которых они находятся.

Скриншот: facebook.com/flyuia.ua

Напомним, украинцы без симптомов заболевания коронавирусом не будут помещены в обсервацию при возвращении на родину после 00:00 16 марта.

Также "Страна" писала, что Совет национальной безопасности и обороны утвердил ряд по противодействию распространению коронавируса в Украине. Так, будет прекращено авиа-, ЖД- и автобусное сообщение с внешним миром.