Бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков впервые появился на публике после того, как ушел с государственной службы в России.

Его заметили с российским бизнесменом Константином Малофеевым на конференции Союза добровольцев, где они прошли скрининг.

Об этом передает Telegram-канал Wargonzo.

"Это единственная организация, где я по-прежнему числюсь. Меня особо больше никуда не приглашают, поэтому вдвойне приятно что приглашают сюда. Здесь ещё перед входом на руки спиртом брызгали, жалко не наливали, но я все равно успел причаститься немного", - сказал Сурков.

Конференция проходит в Подмосковье.

Видео: t.me/wargonzo

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя заявление бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что "Украины нет, а есть украинство", заявил, что Украина живет вне зависимости представления о ней "отставного шовиниста".

Также "Страна" писала, что Сурков объяснил свою отставку "изменившимся контекстом" в отношении Украины.