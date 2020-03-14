Столичные правоохранители подсчитали, что в мероприятиях, посвященных Дню добровольца, взяли участие около 5 тыс. человек. При этом организаторы заранее сообщили о маршруте людей.

Как передает пресс-служба полиции, марш прошел без нарушений правопорядка.

"В Киеве Марш патриотов прошел без нарушений правопорядка. Публичную безопасность в центре столицы обеспечивали сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и спасатели. В целом в мероприятиях приняли около 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Также в полиции уточнили, что все привлеченные к обеспечению правопорядка силовики были в защитных масках.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, участники марша добровольцев пришли под здание Офисе президента, где была их конечная точка маршрута, после чего огласили властям список требований. Среди них – карантин для Верховной Рады и отставка нынешнего главы ОП Андрея Ермака.

Ранее мы писали, что националисты призывали выйти на митинг во время карантина еще несколько дней назад. По их словам, цель марша - "сказать власти, что капитуляция не пройдет".