В прокуратуре Киева заявили, что будут обжаловать решение Печерского районного суда столицы, который избрал для двух нападавших на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо меру пресечения в личного обязательства. Хотя обвиние требовало домашнего ареста.

Речь о зачинщике беспорядков Сергее Тамарине и Юрие Капле.

Как говорится на странице ведомства в Facebook, сейчас есть ряд других возможностей высказать свое несогласие с чьей-то точкой зрения.

"Прокуратура города Киева внесет апелляционные жалобы на решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения участникам хулиганских действий в КВЦ "Парковый", которые, в том числе, напали на советника секретаря СНБО", - говорится в сообщении.

В то же время прокурор Киева Сергей Юлдашов уточнил, что действиям виновников нужно дать справедливую оценку.

"Органы прокуратуры принципиально реагируют на нарушения общественного порядка, особенно когда речь идет о применении насилия в отношении людей. Категорически выступаю против преимущества права силы над силой права. Сейчас есть множество способов выразить позицию несогласия, не нарушая закон и без применения насилия. Тем, кто пренебрегает этими общепринятыми правилами, будет дана принципиальная оценка, и виновные лица будут отвечать согласно действующему законодательству", - сказал он.

Скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, что 12 марта в Киеве состоялась презентация Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Так, мероприятие продлилось всего полчаса, так как его сорвали националисты: они силой вытолкали с него Сергея Сивохо.

После задержаний виновников, глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал националистов приехать на суд по избранию меры пресечения ветеранам Сергею Тамарину, Александру Волкову и Юрию Капле, которые подозреваются в нападении на советника секретаря СНБО. Всех троих освободили под личное обязательство.