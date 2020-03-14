Украинцы без симптомов заболевания коронавирусом не будут помещены в обсервацию при возвращении на родину после 00:00 16 марта.

Об этом гласит опубликованная Кабмином памятка о международном сообщении в условиях пандемии Covid-19.

Так, с ночи понедельника, 16 марта, граждане Украины или иностранцы с правом проживания в стране будут подвергнуты 14-дневной обсервации на базе медучереждений лишь при наличии определенных симптомов: температуры, кашля и других.

Если же на момент прохождения пограничного контроля въезжающие в Украину люди выглядят здоровыми, то они изолированы не будут.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны утвердил ряд по противодействию распространению коронавируса в Украине. Так, будет прекращено авиа-, ЖД- и автобусное сообщение с внешним миром.

Также мы писали, что в пятницу, 13 марта, в Украине был зафиксирован первый летальный случай коронавируса.