Правительство Республики Польша решило закрыть международное железнодорожное сообщение с Украиной. Оно наберет силу уже в ночь на воскресенье, 15 марта. В связи с этим Украина отменит курсирование двух скоростных поездов.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", последние поезда прибудут в Украину 14 марта: два "Интерсити+", а также ночной поезд из Варшавы.

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", - говорится в сообщении.

На время ограничения, поезда "Укрзализныци" будут курсировать лишь до Львова.

Скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напомним, Польша закрывает свои пункты пропуска для украинцев. Запрет на въезд начинает действовать с 0 часов 15 марта. Проехать в Польшу через Украину смогут лишь ее граждане, иностранцы, имеющие там вид на жительство, дипломаты и сотрудники коммерческих перевозок.

Также мы писали, что Украина заявила, что с 16 марта перекрывает свою границу для въезда иностранных граждан. Причем не только для них - пропускать через КПВВ на Донбассе не будут также и дончан, если у них нет прописки на подконтрольной территории признаки ОРВИ.