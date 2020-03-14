Украинское правительство решил напомнить гражданам актуальную информацию, которая касается остановки рейсов и закрытия границы с другими государствами. К примеру, въезд иностранных граждан будет запрещен с 16 марта в 00:01. Срок действия меры – две недели.

Как говорится на сайте правительства, в это время будет доступен въезд только тем иностранцам, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине.

Кабмин ответил на все вопросы о закрытии границ.

Когда Украина закрывает границу для въезда иностранных граждан?

16 марта с 00:01 будет запрещен въезд иностранным гражданам на 2 недели, не имеющим права на постоянное или временное проживание в Украине.

Кто из иностранцев сможет въехать в Украину?

Иностранные граждане, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине.

Могут ли украинские граждане въехать в Украину?

Могут. В пунктах пересечения границы проводится температурный скрининг. По возвращению из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, при наличии симптомов, украинцы будут проходить обсервацию.

Как быстро гражданам Украины нужно вернуться домой?

Никаких ограничений по времени нет. Но через трое суток прекращается регулярное международное авиасообщение (а СНБО решил уже, что также и железнодорожное, и автобусное - Ред.). Тем, кто не успеет за это время вернуться, рекомендуем обратиться в ближайшие консульства Украины в странах пребывания (которые к слову уже закрываются - Ред.). Возвращение домой будет возможным отдельными, нерегулярными рейсами.

Прекращаются ли международные грузовые перевозки после закрытия Украиной границы?

Нет, не прекращаются. Ограничения не касаются международных грузовых перевозок. Иностранные экипажи самолетов, судов, автомобилей, самолетов также смогут въезжать в Украину, но будут проходить медицинский осмотр.

Какая актуальная информация о сообщении со странами-соседями?

1) Словакия с 13 марта в 8 утра ограничила для иностранцев въезд в страну. Авиа, автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение приостановлено. Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть обеспечены защитными средствами. Аэропорты будут открыты только для грузовых рейсов.

2) Молдова приостанавливает авиасообщение со всей Европой, начиная с воскресенья, 15 марта, с 12 часов ночи.

3) Польша вводит временный запрет на въезд для иностранцев. Он начнет действовать в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 марта. Тогда же приостановят международные воздушные и железнодорожные сообщения. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну Укрзализныця отправлять не будет. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова. Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовым актам и правилам. Билеты, купленные онлайн, можно вернуть в на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении УЗ.

4) Чехия закрывает границы страны на въезд и выезд с полуночи 16 марта. «Начиная с полуночи 16 марта, будет установлен полный запрет на поездки по Чехии. Иностранцам, которые проживают или пребывают в Чехии более 90 дней, также не разрешается путешествовать», – заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

5) Болгария до конца недели объявит список стран, куда гражданам не разрешат ездить, а также список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Какая ситуация с грузовыми перевозками в странах ЕС?

1) Италия - Словения: Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению. Движение разрешено только в случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием, фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью. Италия планирует закрыть границы также из Словении в Италию.

2) Хорватия - Словения: Граница закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию.

3)Венгрия - Словения: Граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию.

4) Австрия - Словения: На данный момент нет никаких ограничений.

Напомним, кроме авиационного сообщения власти Украины закрывают железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки.

Также "Страна" писала, Польша закрывает свои пункты пропуска для украинцев. Запрет на въезд начинает действовать с 0 часов 15 марта. Проехать в Польшу через Украину смогут лишь ее граждане, иностранцы, имеющие там вид на жительство, дипломаты и сотрудники коммерческих перевозок.