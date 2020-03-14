Кроме авиационного сообщения власти Украины закрывают также железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки.

Об этом говорится на сайте СНБО.

"17 марта 2020 с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты.

СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года.

В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами.

16 марта 2020 с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины - аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную горячую линию МИД: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: [email protected]", - говорится в сообщении СНБО.

Напомним, что только вчера Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии авиасообщения в Украине. Такая мера была введена в рамках борьбы с распространением коронавируса, из-за которого в Украине погиб 1 человек.

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