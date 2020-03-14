Кабинет министров распорядился организовать эвакуацию украинских граждан из Италии, где во всю бушует пандемия коронавируса COVID-19.

Такая информация появилась на правительственном портале в субботу, 14 марта.

Сообщается, что правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из очага распространения коронавируса в Европе.

Кабинет Министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

В свою очередь украинские пограничники должны будут обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Напомним, что на консульском учете в Италии находятся около 15 тысяч украинцев. В реальности же там постоянно находятся сотни тысяч украинцев. Сколько из них желают вернуться на родину в рамках эвакуации пока не известно.

"Не исключено, что пока речь идёт об одном самолете, который Зеленский пообещал послать на украинками, застрявшими на границе Италии и Словении.

Если же речь идёт об эвакуации всех или большей части украинцев из Италии - то это задача для украинского государства вряд ли по силам. Там находятся сотни тысяч наших соотечественников.

Но у них действительно есть проблема вернуться в Украину, если они этого захотят. Авиасообщение с Италией с завтрашнего дня прекращается. С другими странами оно прекращается с 17 марта. Автобусы и поезда тоже с 17 марта пускать в Украину перестают.

Можно будет доехать только на своём авто. Но и это не просто. Потому что Польша и Словакия уже закрыли свои границы для иностранцев, а с Италией закрыла границу Австрия и вскоре, наверное, и другие страны сделают также.

То есть действительно единственным способом будет только на спецбортах авиа или по морю.

Но речь идёт об огромном количестве людей. И об огромных затратах. Особенно с учётом необходимости отправлять людей на карантин", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Стоит отметить, что авиасообщение Украины с внешним миром закрывается в ночь на 17 марта и продлится две недели.