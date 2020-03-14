Участники марша добровольцев пришли под здание Офисе президента, где была их конечная точка маршрута, после чего огласили властям список требований. Среди них – карантин для Верховной Рады и отставка нынешнего главы ОП Андрея Ермака.

Как говорится в материале "Страны" под названием "Марш добробатов под крики "Зелю геть" пришел к Офису президента", сейчас там находится несколько тысяч человек.

Так, люди скандируют "Зелю геть". Многие из них кашляют и чихают. При этом к зданию стягивают силовиков – пока их не особо много, однако все в масках. Среди активистов тоже есть люди с масками, но процент людей без защиты остается достаточно высоким.

Сами активисты заявили, что пробудут на Банковой до 16:00.

Фото: Страна

Ранее мы писали, что националисты призывали выйти на митинг во время карантина еще несколько дней назад. По их словам, цель марша - "сказать власти, что капитуляция не пройдет".

"Страна" также публиковала полный список мер, которые предпримут в Киеве из-за коронавируса.