В субботу, 14 марта, президент России Владимир Путин подписал закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", который предусматривает внесение ряда поправок в Конституцию страны.

Как передают "РИА Новости", основой закона стали требования, которые выдвигаются к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

Так, документ позволяет действующему президенту вновь баллотироваться на пост в 2024 году и еще один раз после этого. После подписания документа, Путин будет обязан направить поправки в Конституционный суд. Тот на протяжении семи дней обязан дать ответ – соответствуют ли внесенные предложения действующей конституции России.

Далее должно быть запланировано общероссийское голосование, на котором смогут взять участие все, кто достиг совершеннолетия. Планируется, что оно пройдет 22 апреля. Результаты будут оглашать в ЦИК РФ.

Как известно, кроме обнуления президентских сроков, в Конституцию России закрепляется упоминание о Боге и понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Кроме того, расширяются полномочия местного самоуправлении, Госдуме дается право утверждения кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и министров правительства, а также закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами.

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