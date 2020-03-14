Metinvest B.V. - материнская компания группы Метинвест, приобрела контрольный пакет акций ЧАО "Днепровский коксохимический завод". Теперь компания украинского олигарха Рината Ахметова владеет 73% акций предприятия.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Представители компании отметили, что Метинвест направил заявку на приобретение контрольного пакета акций непродзержинского коксохимического завода (ДКХЗ) еще в 2014 году.

"Около года назад АМКУ одобрил данную сделку с учетом ряда ограничений. В настоящее время Метинвест стал владельцем приблизительно 73% акций ДКХЗ", - заявили в Метинвесте.

В свою очередь Антимонопольный комитет согласился дать разрешение Metinvest B.V. на получение контроля над ДКХЗ в связи с планами по вводу новых коксохимических мощностей на других заводах и дополнительными обязательствами группы.

Стоит отметить, что ранее заводом владела российская горно-металлургическая промышленная группа Evraz Group Романа Абрамовича, а в августе 2019 года Метинвест приобрел 49,37% акций завода за $11 млн.

Днепровский коксохим производит кокс, смолы сульфата аммония и продукты переработки. ДКХЗ завершил 2018 год с чистым убытком 373 млн грн., тогда как в 2017 году получил чистую прибыль в размере 1,19 млрд грн.

Метинвест - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Основные акционеры Метинвеста - группа СКМ (71,25%) Рината Ахметова и Смарт-холдинг (23,75%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией. ООО Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.

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