Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал ужесточение ограничений для простых украинцев в связи с распространением коронавируса Covid-19. "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - заявил он.

В ближайшее время, по его словам, аптеки "будут насыщены средствами защиты".

Как он сообщил у себя в Facebook, особенно тщательно силовики следят за спекулянтами.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче. Мы смотрим как разворачивается атака вируса в Китае, Италии, Испании и других странах.. – мы, к счастью, одни из последних на пути распространения вируса – поэтому имеем возможность действовать на упреждение. С учетом опыта и ошибок других стран", - говорится в сообщении.

Аваков уточнил, что спекулянтов особенно сильно будут наказывать. А главным оружием против коронавируса является осознание ситуации каждым. Хотя это, по его словам, не мешает контрабандистам пытаться вывозить из Украины медицинские маски и респираторы.

"Главным нашим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком - правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни", - заявил министр.

Скриншот: facebook.com/arsen.avakov

Напомним, Польша закрывает свои пункты пропуска для украинцев. Запрет на въезд начинает действовать с 0 часов 15 марта. Проехать в Польшу через Украину смогут лишь ее граждане, иностранцы, имеющие там вид на жительство, дипломаты и сотрудники коммерческих перевозок.

Также мы писали, что Украина заявила, что с 16 марта перекрывает свою границу для въезда иностранных граждан. Причем не только для них - пропускать через КПВВ на Донбассе не будут также и дончан, если у них нет прописки на подконтрольной территории признаки ОРВИ.