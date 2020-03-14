Сегодня ряд украинских СМИ рассказали об еще одном случае инфицирования коронавирусом COVID-19 - на этот раз в Тернопольской области. По информации журналистов, пострадавшая женщина недавно вернулась из Италии. Однако Министерство здравоохранения опровергло эту информацию.

Так, в субботу, 14 марта, на одном из новостных сайтов появилась информация, что зараженная коронавирусом после возвращения из Европы некоторое время гостила во Львове. Сообщалось, что женщина передвигалась рейсовыми автобусами.

"Местные врачи района, когда женщина пришла в поликлинику испугались и закрыли поликлинику. Люди в панике, не знают что делать. Женщину срочно повезли в Тернополь потому что начала задыхаться", - говорилось в сообщении журналистов.

Однако уже вскоре на эту информацию отреагировал украинский Минздрав. "По состоянию на 13:00 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный) случай. Доверяйте информации только из официальных источников", - гласит сообщение в телеграм-канале министерства "Коронавірус_інфо".

Скриншот: Коронавірус_інфо

Напомним, что вчера в Черновицкой области был введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. В связи с этим в городе остались открыты только больницы, аптеки и продуктовые магазины.

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