"Страна" уже рассказывала, что экс-президент Петр Порошенко 8 марта уехал из Украины в Испанию, в связи с чем пропустил очередной допрос в ГБР.

Однако теперь, после того, как Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения с 17 марта, Порошенко срочно засобирался назад.

Об этом "Стране" стало известно от источников в партии "Европейская солидарность".

По данным наших источников, экс-президент ездил в Испанию на лечебный курс по детоксикации в одной из клиник. И должен был там пробыть еще как минимум неделю.

"Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта", - заявил наш источник.

Авиасообщение Украины с внешним миром закрывается в ночь на 17 марта. Речь только о пассажирских перевозках.

Тех, кто не успеет прилететь, будут вывозить отдельно, но через процедуру двухнедельной обсервации. То есть Порошенко не хочет сидеть две недели в карантине.