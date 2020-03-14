"Глава ДНР" Денис Пушилин постановил, что приехавшие из других вирусо-опасных стран на Донбасс украинцы обязаны будут обеспечить самоизоляцию на дому на протяжении двух недель. А жителей с материковой части страны, у которых будут обнаружены симптомы заболевания, не будут впускать.

Такой указ подписал Пушилин сегодня. Он дублирует то, что хотят ввести в Украине относительно дончан.

"Все приехавшие из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии и Украины обязаны обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель. При данном режиме предписывается не посещать работу или учебу, постараться минимально находиться в общественных местах", - говорится в сообщении.

При этом украинцев, у которых нет регистрации на Донбассе, и у которых будут зафиксированы повышенная температура и респираторными симптомами, не будут пускать через границу.

Отметим, что сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил о намерении перекрыть все КПВВ на Донбассе и в Крыму.

Напомним, в Черновицкой области еще у четверых человек подозревают коронавирус. Среди них - недавно побывавший в Италии украинец.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг распространения коронавирусной инфекции в Украине.