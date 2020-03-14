В Житомирской области, где вчера от коронавируса погибла жительница Радомышля, Covid-19 подозревают еще у двоих людей.

Об этом в субботу, 14 марта, заявил директор Житомирского областного лабораторного центра Минздрава Зиновий Парамонов, передает ТСН.

Так, по словам медработника, у части людей, у которых вчера подозревали коронавирус, болезнь не подтвердилась. Однако обоснованные опасения по поводу здоровья остаются еще относительно двух жителей Житомирской области.

Мы вчера в нескольких подозрениях выставили диагноз грипп. Два человека еще под подозрением, из Андрушевки и из Бердичева. Вчера мы их обследовали на грипп. Подозрение не подтвердилось, дальше будем проверять на коронавирус. Всех с кем они контакували поместили н обсервацию", - заявил Парамонов.

Медик отметил, что ситуация с коронавирусом в Радомышле находится под полным контролен, а людей, которые контактировали с погибшей уже изолировали.

Напомним, что в Черновицкой области еще у четверых человек подозревают коронавирус. Среди них - недавно побывавший в Италии украинец.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг распространения коронавирусной инфекции в Украине.