Премьер-министр Украины предлагает закрыть на две недели КПВВ на Донбассе и Крыму из-за вспышки коронавируса. Специально для этого будет созвано внеочередное заседание правительства

Как говорится на странице премьера в Telegram, встреча чиновников пройдет в закрытом режиме.

Так, одним из главных вопросов является: "Закрытие на две недели пунктов пропуска через границу пассажирского сообщения с 17 марта".

Кроме того, на повестке дня правительства "прекращение въезда иностранцев в Украину на две недели с 16 марта", "выделение средств Минздраву для закупки медицинского оборудования для населения".

Также предлагается рассмотреть вопрос о финансировании Минфином изготовления не мене 200 тыс. тестов для диагностики коронавируса.

Скриншот: t.me/PM_Shmigal

Напомним, Польша закрывает свои пункты пропуска для украинцев. Запрет на въезд начинает действовать с 0 часов 15 марта. Проехать в Польшу через Украину смогут лишь ее граждане, иностранцы, имеющие там вид на жительство, дипломаты и сотрудники коммерческих перевозок.

Вчера Украина заявила, что с 16 марта перекрывает свою границу для въезда иностранных граждан. Причем не только для них - пропускать через КПВВ на Донбассе не будут также и дончан, если у них нет прописки на подконтрольной территории признаки ОРВИ.