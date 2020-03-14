Власти Италии обвинили другие страны Европейского союза в том, что их помощь в борьбе с коронавирусом Covid-19 далека от солидарности и недостаточна. По их информации, Германия блокирует поставки медицинской продукции, а на призыв помочь с медикаментами никто не отреагировал.

Как передает The Financial Times, Австрия уже закрыла свои границы для итальянцев, а ситуация европейским центробанком.

Так, опасаясь нехватки, Германия решила запретить экспорт медицинских масок и другого медицинского оборудования в другие страны. В результате, предприниматели начали жаловаться, что им закрыли возможность поставлять товар на итальянский рынок. После этого Австралия закрыла границу для итальянцев – люди были вынуждены возвращаться назад в страну.

"Италия нуждалась в помощи, и ей дали пощечину", - сказал лидер националистической партии Лига Севера Маттео Сальвини.

В то же время Европейский центробанк не поддержал финансовую стабильность странф. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что европейский центробанк не ставил задачу "закрыть спреды" между 10-летними итальянскими государственными облигациями и германскими облигациями.

"В итоге эта разница вследствие падения итальянских бумаг выросла на 60 базисных пунктов, что является самым большим разрывом. После чего фондовый индекс миланской биржи упал на 17%", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее глава правительства Каталонии Ким Торра объявил об изоляции испанского автономного сообщества из-за коронавируса.

Также мы писали, что в Испании из-за коронавируса приостановили чемпионат по футболу. Два его ближайших тура отложили на неопределенный срок.