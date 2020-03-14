Работающие украинцы, которые уйдут на карантин, могут не получить выплаты от Фонда соцстрахования без явных симптомов ОРВИ или коронавируса Covid-19.

Об этом стало известно из сообщения Фонда социального страхования, опубликованного в пятницу, 13 марта.

Так, люди, которые решили не выходить на работу и самоизолироваться в карантине, чтобы не заразиться коронавирусом, не смогут рассчитывать на компенсацию от государства за такой "прогул". Тем более распоряжение о соцвыплатах не будет действовать для сотрудников коммерческих компаний - им придется уйти в карантин за свой счет. Либо индивидуально договариваться с начальством.

Исходя из информации Фонда соцстрахования, выплаты получат лишь инфицированные работники, либо люди у которых заболел ребенок до 14 лет.

Таким образом, в зависимости от стажа работы размер соцвыплат составляет:

50% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

60% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 3 до 5 лет

70% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж более 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции достоинства.





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