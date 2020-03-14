Украинские работники без признаков болезни могут не получить компенсацию за карантин
Работающие украинцы, которые уйдут на карантин, могут не получить выплаты от Фонда соцстрахования без явных симптомов ОРВИ или коронавируса Covid-19.
Об этом стало известно из сообщения Фонда социального страхования, опубликованного в пятницу, 13 марта.
Так, люди, которые решили не выходить на работу и самоизолироваться в карантине, чтобы не заразиться коронавирусом, не смогут рассчитывать на компенсацию от государства за такой "прогул". Тем более распоряжение о соцвыплатах не будет действовать для сотрудников коммерческих компаний - им придется уйти в карантин за свой счет. Либо индивидуально договариваться с начальством.
Исходя из информации Фонда соцстрахования, выплаты получат лишь инфицированные работники, либо люди у которых заболел ребенок до 14 лет.
Таким образом, в зависимости от стажа работы размер соцвыплат составляет:
- 50% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;
- 60% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 3 до 5 лет
- 70% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 5 до 8 лет;
- 100% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж более 8 лет;
- 100% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции достоинства.
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