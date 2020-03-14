Минские договоренности по установлению мира на Донбассе требуют изменений, а на переговорах должны быть представлены переселенцы из зоны конфликта, проживающие на подконтрольной Киеву территории.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Минские соглашения нужно модернизировать. Будет справедливым дать возможность украинским гражданам из Донбасса, из отдельных районов Луганской и Донецкой областей, которые сейчас являются перемещенными лицами и проживают на подконтрольной Украине территории, которые стремятся восстановить территориальную целостность Украины, быть представленными в Минском процессе", - сказал Резников

Стоит отметить, что недавно в Минске были подписаны договоренности о создании Консультационного совета по решению политических вопросов мирного урегулирования на Донбассе, в который войдут по 10 представителей Украины и т.н. "ЛДНР".

Однако с таким решением сторон мирного процесса не были согласны ряд оппозиционеров, которые собрались вчера на митинге против признания представителей "ЛДНР" участниками переговоров.