Польша закрыла границу для украинцев. Список нерабочих КПП
Польша закрывает свои пункты пропуска для украинцев. Об этом сообщает "Нова митниця" в Facebook.
Запрет на въезд начинает действовать с 0 часов 15 марта. Вот список пунктов пропуска, через которые украинцы проезжать пока не смогут.
- Долгобычев - Угринов - автомобильный,
- Зосин - Устилуг - автомобильный,
- Хребенное - Рава-Русская - железнодорожный,
- Медика - Шегини - автомобильный/пешеходный,
- Кросценко - Смельница - автомобильный,
- Кросценко - Хыров - железнодорожный,
- Будомеж - Грушев - автомобильный.
Проехать в Польшу через Украину смогут лишь ее граждане, иностранцы, имеющие там вид на жительство, дипломаты и сотрудники коммерческих перевозок.
Вчера Украина заявила, что с 16 марта перекрывает свою границу для въезда иностранных граждан. Причем не только для них - пропускать через КПВВ на Донбассе не будут также и дончан, если у них нет прописки на подконтрольной территории признаки ОРВИ.
Мы следим за происходящим с коронавирусом в нашей онлайн-хронике за 14 марта.
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