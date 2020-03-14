Польша закрывает свои пункты пропуска для украинцев. Об этом сообщает "Нова митниця" в Facebook.

Запрет на въезд начинает действовать с 0 часов 15 марта. Вот список пунктов пропуска, через которые украинцы проезжать пока не смогут.

Долгобычев - Угринов - автомобильный,

Зосин - Устилуг - автомобильный,

Хребенное - Рава-Русская - железнодорожный,

Медика - Шегини - автомобильный/пешеходный,

Кросценко - Смельница - автомобильный,

Кросценко - Хыров - железнодорожный,

Будомеж - Грушев - автомобильный.

Проехать в Польшу через Украину смогут лишь ее граждане, иностранцы, имеющие там вид на жительство, дипломаты и сотрудники коммерческих перевозок.

Вчера Украина заявила, что с 16 марта перекрывает свою границу для въезда иностранных граждан. Причем не только для них - пропускать через КПВВ на Донбассе не будут также и дончан, если у них нет прописки на подконтрольной территории признаки ОРВИ.

Мы следим за происходящим с коронавирусом в нашей онлайн-хронике за 14 марта.