Ехать в сторону польской границы теперь не имеет смысла - она закрыта. Фото Госпогранслужбы Украины

Польша закрывает свои пункты пропуска для украинцев. Об этом сообщает "Нова митниця" в Facebook. 

Запрет на въезд начинает действовать с 0 часов 15 марта. Вот список пунктов пропуска, через которые украинцы проезжать пока не смогут.

  • Долгобычев - Угринов - автомобильный,
  • Зосин - Устилуг - автомобильный,
  • Хребенное - Рава-Русская - железнодорожный,
  • Медика - Шегини - автомобильный/пешеходный,
  • Кросценко - Смельница - автомобильный,
  • Кросценко - Хыров - железнодорожный,
  • Будомеж - Грушев - автомобильный.

Проехать в Польшу через Украину смогут лишь ее граждане, иностранцы, имеющие там вид на жительство, дипломаты и сотрудники коммерческих перевозок. 

Нова митниця

Вчера Украина заявила, что с 16 марта перекрывает свою границу для въезда иностранных граждан. Причем не только для них - пропускать через КПВВ на Донбассе не будут также и дончан, если у них нет прописки на подконтрольной территории признаки ОРВИ. 

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