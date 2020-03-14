В Италии медучереждения получили рекомендации по борьбе с коронавирусом, в которых медиков призывают учитывать возраст пациентов при лечении от коронавируса. Таким образом, предпочтение в терапии будет отдаваться более молодым пострадавшим.

Об этом сообщает издание BBC.

Так, документ Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) начинается с сравнения пандемии коронавируса с войной, когда врачам необходимо выбирать, кого лечить из раненых и пострадавших. Так, в институте считают, что интенсивную терапию необходимо предоставлять пациентам с наибольшими шансами на выздоровление.

"Возможно, потребуется определить предельный возраст для получения интенсивной терапии", - говорится в тексте института. Исходя из этой рекомендации, итальянским медикам необходимо прекратить помогать пожилым людям, чтобы успеть вылечить от коронавируса молодых.

Отметим, что такие рекомендации означают фактический призыв к отказу от помощи пожилым людям, которые составляют главную группу риска при заболевании коронавирусом. Именно среди людей старшего возраста наибольший процент смертей от коронавируса.

Впрочем, что данные рекомендации не несут обязательный характер и могут быть проигнорированы итальянскими врачами.

Также недавно новый глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что коронавирус не коснется детей, однако от него умрут все пенсионеры.

Ранее мы писали, что вчера Италии умерла украинка, у которой обнаружили коронавирус Covid-19. Она приехала в Европу на заработки.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую трансляцию событий вокруг распространения коронавируса в Украине и мире.