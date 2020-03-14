В июле 2020 года для экономик США и Европы наступит глобальная рецессия, связанная со снижением потребительского спроса на фоне распространения коронавируса Covid-19.

Об этом информирует издание Business Insider со ссылкой на данные крупнейшего банковского холдинга США JPMorgan.

Так, экономисты ожидают, что ВВП США сократится на 2% в первом квартале и на 3% во втором. Эксперты добавили, что ВВП Еврозоны может сократиться на 1,8% и 3,3% за те же периоды.

При этом первоначально вспышка коронавируса считалась недолгим, но разрушительным шоком для мировой экономики, но два ключевых события заставили JPMorgan подготовиться к "гораздо более резкому" сокращению в первой половине года и к "новой глобальной рецессии".

Сначала экономисты сослались на "внезапную остановку" экономической активности, вызванной карантинными и социальными мерами по всему миру. По словам экспертов, отмена крупных спортивных, культурных и деловых мероприятий приведет к дальнейшему сокращению потребительских расходов, а неопределенность, связанная с вирусом, затруднит скоординированный экономический перезапуск.

"Поскольку мы смиряемся с неизбежностью сильного и широкомасштабного шока для глобального роста, ключевой вопрос заключается в том, сможем ли мы избежать традиционного и более продолжительного спада", - заявили в JPMorgan.

Напомним, что ранее в Европейском центральном банке заявили, что Европу ждет крупный экономический шок, сопоставимый с кризисом 2008 года.

В то же время в Украине с начала этой недели начала стремительно падать гривня.