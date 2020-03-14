В Черновицкой области еще у четверых человек подозревают коронавирус. Среди них - недавно побывавший в Италии украинец.

Об этом информирует пресс-служба областного совета.

Сообщается, что в пятницу, 13 марта, поздно вечером с температурой были госпитализированы 3 человека - мать с двумя детьми. Как оказалось, они контактировали с женщиной, которая недавно вернулась из Италии и уже пребывает в больнице с подозрением на Covid-19.

Еще один случай подозрения на коронавирус был зафиксирован у мужчины, который 29 февраля вернулся из Италии. На данный момент медики проверяют у него наличие пневмонии.

Фото: Черновицкая областная государственная администрация

Напомним, что вчера в Черновицкой области был введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. В связи с этим в городе остались открыты только больницы, аптеки и продуктовые магазины.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг распространения коронавирусной инфекции в Украине.