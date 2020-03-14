Новый глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что коронавирус не коснется детей, однако от него умрут все пенсионеры.

Резонансное заявление прозвучало во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения в пятницу, 13 марта.

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - сказал Емец.

Однако спустя некоторое время министр уточнил для общественности свое высказывание, отметив, что люди пожилого возраста действительно более подвержены коронавирусной инфекции чем молодежь. Емец добавил, что государство делает все возможное, чтобы сберечь людей в возрасте от смертельного заболевание.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, у них едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Министерство охраны здоровья Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", - сообщает пресс-служба Минздрава от имени министра.

Также Емец призвал украинцев проявить внимание к своим пожилым родственникам на время коронавирусной пандемии.

"Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина", - заявил министр.

Фото: Минздрав в Телеграм

Напомним, что в среду, 11 марта, в Украине ввели общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса Covid-19. Превентивная мера продлится с 12 марта до 3 апреля.

"Страна" ведет трансляцию событий вокург распространения коронавируса в Украине.