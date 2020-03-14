Украина не способна "автоматически" выполнять Минские договоренности, а выход из них не приведет к катастрофе.

Об этом в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера", которая состоялась в пятницу, 13 марта заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Так, по словам представителя президента Украины, Зеленский на прошлой встрече "нормандской четверки" в Париже заявил о невозможности выполнения минских договоренностей в автоматическом режиме - то есть, по их букве. А возможного выхода их соглашений бояться нечего, считает представитель Зеленского.

"К сожалению вы ошибаетесь, когда говорите, что если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из "Минска", это приведет к катастрофическим результатам", - заверил Ермак.

Также Ермак отметил, что несмотря на "очень жесткую позицию" канцлера Германии Ангелы Меркель, украинской стороне удалось отстоять гибкую позицию относительно следования Минску-2.

Правда, в итоговом коммюнике Нормандской встречи от 9 декабря ничего не говорится о "гибкой позиции" - там идет речь о приверженности Минским соглашениям.

Отметим также, что Минск-2 - документ, утвержденный Советом безопасности ООН, то есть международно признанный алгоритм выхода из кризиса на Донбассе. А его денонсация чревата снятием санкций с России.

Это, кстати, признал на передаче и Ермак. "Минские соглашения лежат в основе санкционной политики Евросоюза", - заявил он.

Напомним, что вчера, 13 марта, под Офисом Президента на улице Банковой прошел митинг партии "Голос" под названием "Не допустим Минского предательства".

Акция протеста была инициирована в связи с последними подвижками по мирному процессу на Донбассе, которых в Минске добился глава Офиса Президента Андрей Ермак.