Вчера в Украине прошел второй день общенационального карантина, связанного с коронавирусом. Он оказался богатым на события.

В Радомышле Житомирской области умерла первая украинка, которая заразилась covid-19. Ей был 71 год: врачи не сумели спасти женщину, которую пришлось подключать к аппарату искусственного дыхания.

Параллельно власти развернули во всю ширь экстренные меры. С 16 марта для иностранцев закрываются украинские границы, а для всех подряд - пассажирское авиасообщение. Усиливаются и меры на границе с "ЛДНР" - там не будут пропускать на подконтрольную территорию людей с симтомами ОРВИ.

Также есть прецедент чрезвычайного положения: его ввели в Черновицкой области, где на данный момент офицально подтверждены два случая болезни.

Хотя по факту в стране их гораздо больше - ведь проверено у нас всего 55 человек. Для сравнения, в соседней Польше протестировали уже более двух тысяч, Венгрии - 700, а в Британии сделали уже 25 тысяч тестов.

"Страна" следит за пандемией в Украине и мире.

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9:52 Жителей неподконтрольного Донбасса таки перестанут нормально пропускать в Украину.

"Граждане, не имеющие регистрации на подконтрольной Украине территории и имеют признаки острых респираторных вирусных инфекций или коронавирусной инфекции, не пропускаются через линию разграничения со стороны временно оккупированной территории", - заявил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

9:41 "Детей этот коронавирус не поражает. Зато сейчас умрут все пенсионеры", - глава Минздрава Леонид Емец вчера сделал неожиданное заявление.

Правда, потом он извинился за оговорку.

9:37 Матч Шахтер - Вольфсбург отложили из-за коронавируса

9:31 Разобрались, как будут платить больничные тем, у кого подозрение на коронавирус - и что делать тем, кто просто пересиживает пандемию дома, но работать не может.

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