В Киеве полицейский автомобиль на полном ходу врезался в Hyundai, после чего пострадавшие устроили потасовку с правоохранителями.

Об этом в субботу, 14 марта, сообщает издание "Информатор".

Так, сегодня около 06:40 на Воздухофлотском проспекте в Киеве полицейские столкнулись с автомобилем Hyundai с пятью пассажирами на полном ходу, после чего пострадавший автомобиль врезался в еще одну машину этой же марки. Однако инцидент этим не завершился. После ДТП из одного из автомобилей вышли четверо пьяных людей - две девушки и два парня.

Пострадавшие вступили с полицейскими в схватку, но через некоторое время на место происшествия прибыли еще три полицейских машины и противостояние утихло. Позже прибыли медики скорой, которые оказали первую помощь пассажирам Hyundai, которые стали плохо себя чувствовать после потасовки со стражами порядка.

При этом патрульные в результате аварии не пострадали. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Видео: YouTube/ Информатор

Напомним, что недавно в Киеве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, и скрылся с места происшествия.

Ранее мы писали, что в Кременчуге пьяный водитель на BMW наехал на пешехода. Пострадавший погиб от полученных травм на месте.