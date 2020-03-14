Сегодня в Киеве, несмотря на общеукраинский карантин в связи с пандемией коронавируса Covid-19, пройдет марш добровольцев - мероприятие на котором соберутся ветераны войны на Донбассе.

Так отметят День украинского добровольца, который празднуется 14 марта. Причем марша будет два: утренний, куда придут именно участники боевых действий, и вечерний, куда придут все, кто захочет. Его называют "Марш патриотов".

Несмотря на введенный карантин, который запрещает собирать на воздухе более, чем 200 человек, организаторы мероприятия уверяют, что его посещение является безопасным для украинцев.

Ожидается, что мероприятие начнется в 10:30 на Михайловской площади в Киеве. Организаторы планируют пройти с участниками марша через Майдан по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и аллеей Небесной Сотни.

Организаторы марша отметили, что на мероприятии будут присутствовать медики. При этом людей просят брать с собой антисептики и средства индивидуальной защиты.

Главный нерв сегодняшнего митинга - это протесты в отношении новых договоренностей в Минске, которые подписал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Страна" следит за событиями вокруг маршей.

Марш добровольцев. Прямой эфир

13:29 Сейчас под Офисом президента несколько тысяч человек.

13:13 Митингующие заявили, что пробудут на Банковой до 16 часов и дождутся группы поддержки.

12:53 Добровольцы заполонили всю Банковую. "Зелю геть". Многие чихают и кашляют.

12:48 Колонна подходит к офису президента.

12:43 Полиции у Офиса президента не много. Но все в масках.

12:28 Это что-то новое. "Зеля - х@ло".

12:19 Процессия идет в сторону Офиса президента. На Михайловской уже почти никого нет. Кричат "Зелю геть" и "Аваков черт". Троекратное "смерть".

12:12 Скандируют "Зелю геть!"

12:09 Многие участники марша вышли в масках.

12:04 На Михайловской площади, откуда двинулся марш - несколько сотен человек.

12:00 Марш начался. Добровольцы кричат "дякуемо".

11:49 Формируют колонны и готовятся выступать. Впереди идет "Азов".

11:39 Заработал микрофон. Слово взял бывший нардеп "Народного фронта" Андрей Тетерук. Начал с критики власти за увольнение Рябошапки.

11:30 Участники марша еще стоят на Михайловской площади.

11:00 Президент Владимир Зеленский поздравил с днем добровольца.

"Крайне важным для нас является сохранение светлой памяти о героях-добровольцах, ведь пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг к защите Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное - свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбе за наше будущее, будущее наших детей", - заявил он.

Зеленский напомнил, что подписал принятый Верховной Радой в декабре 2019 года закон, предоставляющий добровольцам статус участников боевых действий, и отметил, что первые добровольцы уже получили удостоверения.

"Благодаря самоотверженности и героизму, продемонстрированным воинами-добровольцами в боях с российским агрессором, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и в дальнейшем будет оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа", - заявил президент.

"Я искренне благодарен за то, что и сегодня многие из вас, приобретя бесценный опыт, продолжают выполнять боевые задачи на востоке Родины в составе обновленного украинского войска", - добавил он.

Зеленский также призвал Кабинет министров активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почтения памяти погибших во время боевых действий на востоке Украины.

"Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения", - заявил президент.

10:30 Вот, как сами добробатовцы характеризуют сегодняшнее действо.

"Мы добровольно встали на защиту своей страны на фронте и в тылу, и мы не дадим уничтожить нашу страну. На марше мы вспомним погибших собратьев. И напомним всем, что мы есть. И мы всегда готовы защитить то, за что воевали", - написал Глеб Бабич.

Скриншот: Глеб Бабич в Фейсбук

10:15 Напомним, что 12 марта, согласно решению Кабмина, Украина ушла на карантин в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим в Киеве запрещены события, аудитория которых превышает 60 человек.

Ранее мы писали, что организаторы "Марша Патриотов" призывали участников приходить на мероприятие в масках и противогазах.