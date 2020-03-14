Украинские власти ужесточат порядок пересечения линии разграничения на Донбассе в связи с коронавирусом. Так, люди без регистрации в подконтрольной части Украины не смогут попасть в страну с неподконтрольной Киеву территории Донбасса - если у них будут признаки ОРВИ.

Такие меры были озвучены в эфире телепрограммы "Спецкор" канала 2+2.

"Граждане, не имеющие регистрации на подконтрольной Украине территории и имеют признаки острых респираторных вирусных инфекций или коронавирусной инфекции, не пропускаются через линию разграничения со стороны временно оккупированной территории", - заявил журналистам помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

Ранее мы сообщали, что украинские власти ужесточат порядок пересечения линии разграничения с той частью Донбасса, которая не находится под контролем Киева. Такие меры предприняты в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предложил не пропускать граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, через КПВВ, если у них нет регистрации на подконтрольной Украине территории.