Центр общественного здоровья Украины за все время пандемии коронавируса обследовал 55 образцов у пациентов с подозрением на Covid-19. Три из них показали положительный результат.

Об этом заявил исполняющий обязанность главы центра Игорь Кузин во время брифинга.

"Центр общественного здоровья исследовал 55 образцов. Из них три в работе. Получено 3 положительных образца, и по сути вчера был зафиксирован третий случай инфицирования новым коронавирусом. Суммарно в Украине было проведено более 500 исследований. По всем были проведены эпидрасследования", - заявил чиновник.

Также работник Минздрава отметил, что первый летальный случай коронавируса в Украине произошел из-за позднего обращения к медикам. Кузин добавил, что если у человека проявились симптомы ОРВИ и он подозревает у себя коронавирус, ему необходимо обратиться к семейному врачу, который и определит необходимость провести тест на инфицирование Covid-19.

Отметим, что это гораздо меньше, чем в других странах. Вот информация о проверенных по состоянию на 11 марта:

Венгрия: протестировано 609 человек зафиксировано 13 случаев.

Польша: 2024 образцов протестировано, выявлено 25 случаев болезни.

Турция: на 2 марта было проведено уже 940 тестов.

Финляндия: по состоянию на 10 марта проведены 720 тестов, выявлено 40 случаев болезни.

Италия: по состоянию на 10 марта проведены 60,761 тестов, выявлено случаев - 10 149.

Великобритания: по состоянию на утро 10 марта сделано 26,261 тестов.

Южная Корея провела более 200 000 тестов. Здесь обеспечена возможность проводить около 15 000 тестирований в день. Выявленных случаев COVID-19 - 7 775.

То есть на самом деле, если бы в Украине более массово тестировали людей, случаев заражения у нас было бы гораздо больше. То есть понятно, почему власти объявили карантин.

Видео: YouTube/ in time Ukraine LIVE

Напомним, что недавно в Министерстве охраны здоровья рассказали о правилах захоронения скончавшихся в результате осложнений коронавирусной инфекции.

Также мы писали, что в Италии умерла украинка, у которой обнаружили коронавирус Covid-19. Она уезжала в Европу на заработки.