Украинские работники, зараженные ОРВИ или госпитализированные с подозрением на коронавирус, будут получать соцвыплаты по временной нетрудоспособности.

Об этом в пятницу, 13 марта, информирует Фонд социального страхования.

Сообщается, что люди, которые временно потеряли трудоспособность из-за болезни, смогут получить заработок, потерянный во время лечения. Стоит отметить, что объем социальных выплат зависит от продолжительности страхового стажа и средней зарплаты работника.

Так, финансовая помощь выплачивается с шестого дня временной потери трудоспособности и до выздоровления. При этом, если у работника заболел ребенок возрастом до 14 лет, Фонд соцстрахования произведет компенсацию заработка родителей, потерянного во время лечения.

Таким образом, размер соцвыплат составляет:

50% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

60% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 3 до 5 лет

70% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж более 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции достоинства.

При этом, что будут получать те, кто не заболел, но не может работать из-за карантина - Фонд соцстраха не сообщает. Также непонятно, что будет с теми, кто самоизолировался.

Детальнее в этом вопросе мы разбирались в материале Как и где украинцам получить помощь по коронавирусу и оплатят ли больничные самоизолированным.

Напомним, что в четверг, 12 марта, Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин до 3 апреля.

В связи с этим, в стране закрылись образовательные учереждения, а работодателям советуют перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.