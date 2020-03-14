Телеканал "Интер" меняет технологический график запланированных съемок и режим работы сотрудников. Это связано с распространением коронавируса СOVID-19 и объявленной пандемией.

Соответствующее заявление "Интер Медиа Груп" опубликовано на сайте канала.

Как отмечено в заявлении, в своем решение "Интер Медиа Груп" следует рекомендациям Министерства охраны здоровья Украины и распоряжению Киевской государственной городской администрации.

Минимум на 14 дней "Интер" отменил все студийные съемки программ, предполагающие присутствие зрителей. Также отменены все заграничные командировки. А сотрудники, имеющие возможность работать удаленно, переводятся на внеофисный режим труда.

Кроме того, в зданиях офиса введены дополнительные профилактические меры и санитарная обработка мест общего пользования.

Ранее "Страна" сообщала о решении СНБО всех украинцев, которые въезжают из стран с коронавирусом, заставлять проходить экспресс-тесты и обсервацию.

Также мы рассказывали, что в связи с эпидемией к гражданам обратился Владимир Зеленский.