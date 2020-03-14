В Тернопольской области у 13 человек подозревают заражение коронавирусом COVID-19. Такие данные были приведены 13 марта на брифинге по готовности области к противодействию распространения новой инфекции.

Об этом передает тернопольский сайт 0352.ua.

В брифинге приняли участие заместитель председателя Тернопольской облгосадминистрации Арсен Марчишак, начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук, исполняющая обязанности руководителя Тернопольского областного лабораторного центра МОЗ Украины Оксана Чайчук и другие чиновники. Участники сообщили присутствующим журналистам, что люди, у которых заподозрили инфицирование коронавирусом, приехали из стран Западной Европы: Германии, Италии и Испании.

Все больные обратились за медицинской помощью самостоятельно. Сейчас они изолированы и проходят обследование.

Как писала "Страна", в Украине уже есть заболевшие и умершие от новой инфекции. В Житомирской области от вируса скончалась пенсионерка.

Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.