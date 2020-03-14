Местные выборы и выборы мэров в Англии из-за вспышки коронавируса отложены на год - до мая 2021 года. В пресс-службе премьер-министра заявили, что проводить выборы в соответствии с планом нецелесообразно, так как они придутся на разгар распространения вируса.

Об этом сообщает ВВС.

Голосование должно было пройти в 118 английских советах, Лондонской ассамблее. Также англичане должны были выбрать восемь мэров, включая городского голову Лондона, и комиссаров полиции в Англии и Уэльсе.

Однако в четверг избирательная комиссия заявила о переносе выборов на осень. А в правительстве предпочли отсрочку на год.

В последний раз выборы в Соединенном Королевстве переносились в 2001 году. Тогда они прошли с опозданием на месяц из-за вспышки ящура.

В Великобритании коронавирусом заражены 798 человек, десять заболевших скончались. За сутки число зараженных выросло на 200 человек.

Как писала "Страна", 13 марта ежедневная английская газета "Daily Mail"вышла с портретом Бориса Джонсона на обложке и его словами о том, что "многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится".