Из-за коронавируса в Англии на год отложили местные выборы
Местные выборы и выборы мэров в Англии из-за вспышки коронавируса отложены на год - до мая 2021 года. В пресс-службе премьер-министра заявили, что проводить выборы в соответствии с планом нецелесообразно, так как они придутся на разгар распространения вируса.
Об этом сообщает ВВС.
Голосование должно было пройти в 118 английских советах, Лондонской ассамблее. Также англичане должны были выбрать восемь мэров, включая городского голову Лондона, и комиссаров полиции в Англии и Уэльсе.
Однако в четверг избирательная комиссия заявила о переносе выборов на осень. А в правительстве предпочли отсрочку на год.
В последний раз выборы в Соединенном Королевстве переносились в 2001 году. Тогда они прошли с опозданием на месяц из-за вспышки ящура.
В Великобритании коронавирусом заражены 798 человек, десять заболевших скончались. За сутки число зараженных выросло на 200 человек.
Как писала "Страна", 13 марта ежедневная английская газета "Daily Mail"вышла с портретом Бориса Джонсона на обложке и его словами о том, что "многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится".