Консульство при Посольстве Украины в Анкаре, Генконсульство в Стамбуле и Консульство в Анталии с 16 марта прекращают прием граждан из-за пандемии коронавируса.

Соответствующие сообщения были распространены указанными диппредставительствами на страницах в соцсетях и осуществлено информирование украинских общин в Турции, сообщает корреспондент Укринформа.

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире вынуждены временно прекратить консульский прием граждан и выдачу документов. Указанные ограничения будут действовать с 16 марта 2020 года", - сообщили в консульствах.

С указанной даты консульское обслуживание граждан будет оказываться только в экстренных случаях, связанных с поражением коронавирусом.

"Просим с пониманием отнестись к этим мерам, обусловленным исключительно необходимостью сохранения жизни и здоровья граждан. Следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких", - говорится в сообщениях с указанием номеров горячих линий для обращения.

Напомним, что в Турции из-за коронавируса отложили введение налога для туристов.

Еще мы писали, что коронавирус через Европу добрался до Турции, где отмечен первый больной.