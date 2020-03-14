Святослав Вакарчук впервые прокомментировал уголовное дело против него, открытое по заявлению юриста Андрея Портнова. Дело касается сокрытия гонораров от концертной деятельности группы "Океан Эльзы".

Комментарий опубликован в Telegram-канале "Pavlovsky News".

Певец и нардеп пообщался с журналистом после акции под названием "Не допустим Минского предательства", проведенной под Офисом президента на улице Банковой партией "Голос".

"Я не слышал про дело. Я плачу налоги и не комментирую провокации", - коротко сказал Вакарчук.

Ранее "Страна" приводила выписку из Единого реестра досудебных расследований, которая свидетельствует об открытом уголовном производстве против фронтмена "Океана Эльзы".

Мы также писали, что Вакарчук покинул пост председателя парламентской партии "Голос". Его место заняла Кира Рудык.