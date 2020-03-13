Министерство здравоохранения высказало ряд рекомендаций относительно проведения богослужений в период карантина, когда храмы, возможно, будут закрыты.

Об этом шла речь на встрече заместителя министра здравоохранения Андрея Семиволоса с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Встреча посвящена вопросу введения в Украине карантина с ограничительными противоэпидемическими мероприятиями. Заместитель министра обратился к представителям Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с рекомендациями относительно проведения богослужений на период карантина", - говорится в сообщении.

В частности, специалисты рекомендуют на период карантина максимально ограничить проведение служений, которые предусматривают присутствие людей, и по возможности проводить их в онлайн-режиме.

В то же время медики рекомендуют верующим не прикладываться к иконам, соблюдать дистанцию ​​минимум 1,5-2 метра, не здороваться за руки, не целовать и не обнимать друг друга.

Минздрав также призывает разместить в храмах антисептические средства.

На время всеукраинского карантина гражданам следует соблюдать правила личной гигиены и особенно пристально следить за здоровьем, а при появлении первых симптомов респираторных заболеваний сразу обращаться к врачу.

Если верующие вернулись из страны, где был выявлен коронавирус, они должны самоизолироваться на время инкубационного периода (в течение 14 дней).

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса Каталония закрывает сообщение по суше, морю и воздуху.

Также мы писали, что в СНБО еще не решили, когда закрыть общественный транспорт в Украине из-за коронавируса.