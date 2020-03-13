Эпидемия коронавируса, наложившись на экономический кризис, рискует привести Украину к кризису политическому. Он связан с принятием двух проблемных законопроектов: об открытии рынка земли и "ПриватБанке".

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны", ссылаясь на близкие к президенту источники.

По данным источников, Владимир Зеленский настаивает на принятии в ближайшее время двух законов для МВФ: по земле и по "ПриватБанку" (чтобы запретить возврат его прежним владельцам).

"Оба закона проблемные. Закон о земле Слуги просто боятся принимать, опасаясь резко негативной реакции избирателей.

А по банкам костьми ложится Коломойский, чтоб закон не приняли. Для этого он уже сейчас активно качает и фракцию, и вообще обстановку в стране. Не случайно близкий к Коломойскому Александр Ткаченко стал одним из бунтовщиков против Ермака и его Консультационного совета по Донбассу.

"Слуги народа", опасаясь попасть при таком раскладе как кур в ощип, хотят сбежать на карантин, чтоб вообще ничего не принимать.

Но Зеленский категорически против. Он настаивает на голосовании в ближайшее время, чтоб выйти на договоренности с МВФ.

Поэтому Раду будут принуждать к работе. Но голосов все равно может не хватить.

Если голосование хотя бы по одному из этих законов провалится, то это обозначит кризис во фракции, а также оставит Украину без денег МВФ.

Само по себе это не является катастрофой. Но лишь при условии, если украинские власти начнут прямо сейчас искать альтернативные МВФ источники поступления финансовой поддержки.

Но они этого не делают и, похоже, не собираются делать. И тогда, если деньги не поступят ни от МВФ, ни от других источников, Украина столкнётся с серьёзнейшим кризисом и масштабной девальвацией гривны.

Чтобы усилить контроль над ситуацией в Украине у Зеленского рассматривают вариант введения чрезвычайного положения по всей стране. Но, как признаются сами представители Зе-команды, из-за слабости госаппарата и тотального бардака режим ЧП не решит проблем, а приведёт лишь к дезорганизации жизни в самых разных сферах.

Поэтому сейчас Зе концентрируется на удержании контроля над собственной фракцией и на обеспечении результативного голосования по нужным для МВФ законам.

Получится ли это у него - увидим на следующей неделе", - пишет телеграм-канал Политика Страны.

Ранее "Страна" цитировала слова премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина не выполнила перед МВФ еще два условия. Он не конкретизировал их, однако надеется выполнить в течение 2-3 недель.

Также мы сообщали, что закон о рынке земли могут принять в апреле.