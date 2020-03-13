Президент США Дональд Трамп, объявивший 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, рассказал, как еще будет бороться с эпидемией. Он анонсировал очередные ограничения на въезд в страну и производство новых тестов.

Об этом передают американские издания.

По словам главы Белого дома, власти будут активно сотрудничать с частным сектором, чтобы "усилить возможности по проведению тестов на коронавирус". Он также сказал, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств уже одобрило новые тесты.



"Мы ожидаем, что до полумиллиона дополнительных тестов будут доступны в начале следующей недели", - сообщил Трамп.

Он добавил, что в течение месяца будут изготовлено до пяти миллионов тестов, однако потом засомневался в том, что все они понадобятся.

Кроме того, стало известно, что власти США продолжат закрывать учебные учреждения и вводить запреты на проведение массовых мероприятий и собраний.

Также Трамп пообещал расширить список стран, гражданам которых запретят въезд в США. К странам Евросоюза в этом списке присоединится и Великобритания.

Как писала "Страна", сегодня Трамп приказал купить для стратегического запаса огромные объемы нефти, пока цены на нее низкие.

Ранее мы рассказывали о планах Трампа в связи с коронавирусом снизить налоги американцам.