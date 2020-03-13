Глава правительства Каталонии Ким Торра объявил об изоляции этого испанского автономного сообщества из-за коронавируса и просит премьера Испании Педро Санчеса содействовать прекращению воздушного и морского сообщения.

"Мы приняли сложное решение. Мы думаем, что должны справиться с распространением болезни, и приняли трудное решение - изолировать всю Каталонию", - заявил Торра в ходе специального обращения к жителям региона, передает РИА Новости.

"Речь идет о том, чтобы ограничить передвижение и въезд", - добавил он.



При этом глава женералитета призвал правительство Испании помочь каталонским властям и "воспрепятстовать воздушному и морскому сообщению, чтобы изоляция была полной".



По последним официальным данным на вечер пятницы, в Испании установлен 4231 случай заражения коронавирусом, умер 121 человек, 193 выздоровели. Половина случаев заражения приходится на Мадрид, в этом регионе умерли 64 человека.

В Каталонии, по последним данным, заражены более 500 человек.

Власти Испании приняли решение ввести в стране "состояние повышенной готовности" на 15 дней, начиная с субботы.

Также мы писали, что в Италии от коронавируса умерла 65-летняя заробитчанка из Украины.

Еще отметим, что в ВОЗ признали, что эпицентром пандемии коронавируса стала Европа.

