Соединенные Штаты закупят большой объем нефти для своего стратегического резерва. Такое поручение дал в пятницу президент США Дональд Трамп Министерству энергетики.

Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции в Розовом саду Белого дома американский лидер пояснил мотивы принятия такого решения.

"Исходя из низкой цены на нефть, я поручил министру энергетики закупить большой объем нефти по очень хорошей цене для стратегического нефтяного резерва. Мы заполним его до самого верха", - сказал президент.

Трамп надеется, что этот шаг позволит "сэкономить американским налогоплательщикам миллиарды и миллиарды долларов, а также поможет промышленности" США.

Он добавил, что покупка такого значительного объема нефти "была бы невозможна неделю назад", а решение принято "в нужное время, в нужном месте".

Напомним, 10 марта Соединенные Штаты остановили продажу нефти из стратегических запасов.

Всего два дня спустя цены на нефть опустились еще больше из-за решения Трампа запретить въезд из Европы в связи с пандемией коронавируса.