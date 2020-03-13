В Италии умерла украинка, у которой обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел Украины.

"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", - сообщило министерство в Twitter.

Как сообщила ранее в Facebook пользователь Оксана Федькив, речь идет о гражданке Украины Раисе Малышевой (1954 г. рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в г. Ровато провинции Брешия и четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19.

Ранее "Страна" рассказывала, что МАУ отменила рейсы в страдающую от коронавируса Италию.

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