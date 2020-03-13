Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства рекомендовал гражданам страны защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом растения могильник. Также оно известно под названиями гармала и адраспан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туркменское телевидение.

Туркмены издавна используют окуривание дымом могильника обыкновенного. Согласно старинным поверьям, такая манипуляция защищает от болезней, сглаза и злых сил. Дымом принято окуривать все, что дорого: близких, дом, автомобиль, скот.



Гармала. Фото: wikipedia.org

По словам Бердымухамедова, на протяжении тысячелетий национальные методы противостояния вредным привычкам и профилактики инфекционных заболеваний доказали свою эффективность.

"Наши мудрые предки твердо следовали традиции окуривать дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания", - сказал президент.



Он считает, что дым растения препятствует проникновению в организм человека вирусов. Туркменский лидер добавил, что окуривание должно сопровождаться массовой разъяснительной работой.

К сегодняшнему дню в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

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