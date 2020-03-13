На данный момент нет необходимости прекращать работу общественного транспорта из-за пандемии коронавируса, но такая необходимость может возникнуть.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Интер".

"При необходимости, если будет такая ситуация, может быть закрыт весь общественный транспорт. Но это при необходимости. Сейчас такой необходимости нет. Сейчас надо придерживаться максимально правил личной гигиены, мыть руки и если, собственно, нет такой необходимой надобности, я бы ко всем обращался: вообще-то самоизоляция - это самый лучший случай, когда вы можете обезопасить себя, свою семью", - сказал он

Также Данилов призвал помогать пожилым людям, находящимся в группе риска.

"Мы отрабатываем сейчас такую ситуацию, когда мы должны бы их обеспечить, чтобы они были самоизолированы максимально", - пояснил он.

Кроме того, Данилов проинформировал, что на заседании СНБО в пятницу было принято решение, что все товары, въезжающие в страну "по линии помощи, по линии лекарств", должны быть растаможены на протяжении максимально 24 часов.

"Мы бы хотели, чтобы наихудшего сценария в нашей стране не было. Но мы от этого не застрахованы. Мы работаем каждый день, мы общаемся со всеми странами, из которых мы сегодня получаем ту или помощь. Я заверяю наших граждан: думаю, что у нас хватит организационных ресурсов, которые есть у нас сегодня. Уже лекарства есть в стране. И мы каждый день этим вопросом занимаемся", - подчеркнул он.

Также секретарь СНБО призвал всех украинцев, у которых есть желание вернуться в Украину, сделать это как можно быстрее, поскольку через некоторое время это будет сделать "крайне сложно", потому что границы стран, в которых они находятся, могут быть закрыты.