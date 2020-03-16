Во исполнение требований постановления Кабинета Министров от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" и с целью предотвращения распространения заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 ГСЧС ввела специальные меры деятельности.

Соответствующий приказ № 207 "О предотвращении занесения и распространения заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 среди персонала системы ГСЧС" ГСЧС приняла 13 марта, передает Юрлига.

В частности, ГСЧС приказала руководителям территориальных органов и аварийно-спасательных формирований центрального подчинения ГСЧС:

- уточнить перечень сил и средств, которые могут быть привлечены к проведению противоэпидемических мероприятий, и обеспечить их готовность к выполнению определенных задач;

- организовать подготовку по вопросам порядка использования средств индивидуальной защиты среди личного состава, который может быть привлечен к проведению противоэпидемических мероприятий;

- содействогвать в пределах полномочий ГСЧС (по обращению органов власти) проведению дезинфекционных мероприятий в определенных местах;

- обеспечить участие личного состава (по обращению органов власти и органов местного самоуправления) в работе противоэпидемических комиссий, оперативных групп и региональных штабов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции среди населения и стабилизации эпидемической ситуации.

Напомним, сегодня в Киеве обнаружили два случая заболевания коронавирусной инфекции.

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