Власти Польши приняли решение временно закрыть границы для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса. Запрет на въезд пока установлен на 10 дней.

Об этом сообщает "Инетрфакс северо-запад" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

"Перед лицом всемирной эпидемии или, собственно, пандемии, самые важные слова - безопасность и ответственность. Ответственное действие, которое может привести к тому, что мы минимизируем последствия этой пандемии. Поэтому мы решили ввести состояние эпидемической угрозы. Мы принимаем решение о временном восстановлении границ. Сначала на 10 дней", - сказал Моравецкий 13 марта журналистам в Варшаве.

Польша закрывает границы только для иностранцев. Польским гражданам дорога домой открыта. Однако каждого въезжающего в страну поляка будут отправлять на 14-дневный карантин.

Кроме того, с воскресенья Польша приостановит воздушное и железнодорожное сообщение. Внутри страны воздушное и автомобильное движение останется без изменений. Магазины будут открыты.

"Но с ночи с пятницы на субботу в Польше будет ограничена работа торговых центров, а также баров и ресторанов. За пределами торговых центров ограничения не действуют. Все магазины и пункты обслуживания, а также банки остаются открыты. Мы приняли решение приостановить работу всех пабов, ресторанов, кафе, клубов и баров. Но все эти заведения могут по-прежнему предоставлять услуги на вынос", - уточнил глава правительства.

Как писала "Страна", 13 марта такое же решение принял Совет нацбезопасности и обороны: в Украине на две недели закрывают границы для иностранцев. Аналогичные меры действуют с пятницы в Словакии.