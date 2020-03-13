Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ранее озвученные спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым слова, что Украина закрывает авиасообщение.

Об этом президент сказал в своем сообщении 13 марта, которое посвящено проблеме коронавируса в стране.

"Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеют этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. В общем взаимодействии с украинскими компаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", - заявил президент.

Напомним, что в Черновицкой области уже объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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