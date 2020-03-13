Украина закрывает авиасообщение. Зеленский призвал сограждан вернуться домой за три дня. Остальных будут эвакуировать
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ранее озвученные спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым слова, что Украина закрывает авиасообщение.
Об этом президент сказал в своем сообщении 13 марта, которое посвящено проблеме коронавируса в стране.
"Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеют этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. В общем взаимодействии с украинскими компаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", - заявил президент.
Напомним, что в Черновицкой области уже объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.
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