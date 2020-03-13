Украинские власти ужесточат порядок пересечения линии разграничения с той частью Донбасса, которая не находится под контролем Киева. Такие меры предприняты в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня было заседание Совета национальной безопасности и обороны. Мы приняли ограничительные меры по порядку пересечения линии разграничения. Я могу сказать, что мы приняли довольно жесткие меры, но они являются крайне необходимыми в такой ситуации, в какой мы с вами сегодня находимся", - рассказал Данилов

Секретарь СНБО отметил, что жители оккупированных территорий украинцами, и власти готовы предоставить им помощь в Украине.

"Но имеем понимание, что те меры, которые предпринимаем, они будут беспрецедентными. Если надо будет их усиливать, мы обязательно это будем делать", - добавил Данилов

Чиновник отметил, что на данный момент известно о 12 случаях заражения коронавирусом на неподконтрольном Киеву Донбассе. Так, 8 зараженных находятся в Горловке Донецкой области, еще четверо - в Енакиево Луганской области.

Напомним, что на сегодняшнем заседании СНБО было принято решение о закрытии на две недели границ для иностранцев. Решение вступит в силу в воскресенье, 15 марта.

Также мы писали, что министр внутренних дел Арсен Аваков предложил не пропускать граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, через КПВВ, если у них нет регистрации на подконтрольной Украине территории.